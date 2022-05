FOTO – Inter, Lautaro Martinez Mvp contro il Cagliari. Trionfo per il Toro

L’Inter si prepara alla sfida contro la Sampdoria, valida per l’ultima giornata di Serie A. Intanto è stato eletto dai tifosi l’Mvp della vittoria contro il Cagliari.

MVP – Domenica sera l’Inter ha battuto il Cagliari fuori casa per 1-3. Ad aprire le danze nel primo tempo il gol di Matteo Darmian con un colpo di testa. Poi una doppietta nel corso della seconda frazione di gioco da parte di Lautaro Martinez. Proprio quest’ultimo è stato eletto dai tifosi nerazzurri su Twitter come Mvp. Vittoria netta per attaccante argentino con il 80% dei voti. Secondi Darmian e Ivan Perisic, entrambi al 9%. Alle loro spalle Milan Skriniar con il 2%.

Fonte: Twitter Inter