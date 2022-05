Perisic, Inter attende il sì al rinnovo. Inzaghi pensa a nuovo ruolo – TS

In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri sono fiduciosi circa una risposta positiva del croato per cui Inzaghi studia un nuovo ruolo

OFFERTA – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, secondo Tuttosport, è fiduciosa circa la risposta positiva del croato, che dovrebbe sciogliere le proprie riserve domani, dopo l’incontro degli giorni scorsi in cui, il club, ha alzato l’offerta per il nuovo contratto. La permanenza di Perisic è fondamentale per Inzaghi che, intanto, studia una nuova collocazione tattica per il croato. In caso di partenza di Dumfries, infatti, il tecnico è convinto di poter impiegare con profitto il numero 44 nerazzurro anche sulla corsia di destra, con Gosens che farebbe il titolare sulla sinistra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino