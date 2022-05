VIDEO – Inter, ripartiamo da qui. Tutti insieme, uniti come sempre

L’Inter lavora in vista della prossima stagione e programma sia il mercato sia gli obiettivi. Intanto, per ringraziare e fissare un punto di partenza, la società pubblica un video con un messaggio chiaro.

INSIEME – L’Inter non ha vinto il ventesimo scudetto, ci è andata vicina, ma non è bastato. Intanto però, i nerazzurri vogliono ringraziare i tifosi e sottolineare come la squadra e i suoi supporters siano una cosa sola.

Noi siamo l'Inter.

Grazie a tutti 🖤💙

Ripartiamo da qui pic.twitter.com/uoxndFn9VW — Inter (@Inter) May 25, 2022

Una volta concluso il match contro la Sampdoria, tutta la squadra si è presa l’abbraccio e l’ovazione di San Siro. I tifosi sanno che ci hanno provato fino alla fine. Noi siamo l’Inter. Grazie a tutti. Ripartiamo da qui. Questo il messaggio usato dai nerazzurri.