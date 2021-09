Perisic in scadenza, dopo sei anni saluterà l’Inter al termine della stagione – TS

Perisic in scadenza, dopo ben sei anni, al termine di questa stagione dirà addio all’Inter. Chi sarà il proprietario della fascia sinistra? “TuttoSport” elenca i motivi dell’addio certo.

ADDIO – Ivan Perisic al termine di questa stagione dirà quasi certamente addio all’Inter, dopo ben sei anni. Il croato ha 32 anni e una bacheca ricca di successi tra Italia e Germania. La storia tra il croato e l’Inter non mai stata contraddistinta da una passione travolgente, e potrebbe terminare dopo sei anni e una parentesi in prestito al Bayern Monaco dove, tra l’altro, ha vinto tutto. Perisic potrebbe dunque accasarsi a zero da qualsiasi altra parte, e l’Inter dal canto suo risparmierebbe un ingaggio pesante pari a 5 milioni netto (10 lordi). A quel punto la fascia sinistra potrebbe essere di proprietà di Federico Dimarco, oltre al fatto che comunque l’Inter interverrà sul mercato (Kostic, Marcos Alonso o Emerson Palmieri o nomi in auge).

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi