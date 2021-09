Dimarco risorsa per Inzaghi, per lui spazio nella sfida con la Sampdoria?

Sampdoria-Inter potrebbe vedere tra i suoi protagonisti Dimarco. L’esterno sinistro è ad Appiano e in vista dei prossimi impegni potrebbe ritrovarsi titolare.

RIMASTO A MILANO – Dimarco è uno dei pochi elementi della rosa dell’Inter rimasti ad Appiano ad allenarsi agli ordini di Inzaghi. E questo può rivelarsi un vantaggio. Il tecnico infatti ha già dimostrato di aver fiducia nel suo esterno sinistro. Con la Sampdoria potrebbe avere un’occasione da titolare?

TURNOVER NECESSARIO – Inzaghi deve gestire la sua rosa. Dopo la sfida di Genova del 12 infatti ci sarà il big match col Real Madrid il 15. Aggiungete le scorie dei vari nazionali. Facile quindi aspettarsi delle rotazioni. E proprio Dimarco è uno degli indiziati per conquistarsi uno spazio. Il tecnico, come detto, ha fiducia in lui. Ha fatto una scelta precisa in estate, quando il mancino è stato uno dei migliori del ritiro insieme a Satriano. E nelle prime due di campionato è sempre subentrato, giocando 45 minuti totali. Entrambe le volte sostituendo Perisic, uno dei top player della rosa.

POSSIBILE TITOLARE – La presenza col Verona è particolarmente significativa. Perché il numero 32 è entrato col risultato ancora in pareggio. Inzaghi ha creduto in lui anche in un momento ancora delicato. Ed è stato ripagato. Contro la Sampdoria Perisic arriverà da tre partite con la Croazia. Pur avendo tempo per recuperare, al contrario dei sudamericani, potrebbe essere prudente farlo partire in panchina. Per puntare al meglio il Real. E quindi aprire le porte a Dimarco. Che nelle prime partite ha mostrato buoni spunti, e dopo due settimane di allenamento potrebbe essere tirato a lucido. Pronto per un esordio da titolare.