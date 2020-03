Perisic-Bayern Monaco, dalla Germania notizie fresche per l’Inter: i dettagli

Condividi questo articolo

Perisic si è trasferito in prestito al Bayern Monaco l’estate scorsa, quando Conte stabilì che non avrebbe fatto al caso della sua Inter. Il croato – secondo quanto rivelato dalla rivista tedesca Kicker – sarebbe vicinissimo al riscatto

RISCATTO VICINO – Ivan Perisic si trova in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, che per averlo anche la prossima stagione dovrà sborsare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Dopo le voci che parlavano di una dirigenza bavarese non convinta dell’ala croata (vedi articolo), dalla Germania giungono notizie rassicurante per le casse dell’Inter. Il Bayern, infatti, sarebbe sempre più convinto a riscattarlo. Il vice campione del mondo, oltre che duttile, è visto come il giocatore ideale a completare il reparto insieme a Kingsley Coman e Serge Gnabry.