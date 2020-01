Perisic torna all’Inter? Bayern Monaco deciso a puntare su altri due – Bild

Perisic potrebbe fare ritorno all’Inter dal prossimo 30 giugno. Il Bayern Monaco, che vanta un diritto di riscatto dopo un prestito oneroso da 5 milioni, non sembra intenzionato a puntare sul croato. A riferirlo è il quotidiano tedesco Bild Zeitung

NIENTE RISCATTO? – Ivan Perisic non ha convinto il Bayern Monaco. L’ex numero 44 dell’Inter era arrivato in Baviera per volontà del tecnico Niko Kovac, suo connazionale, che poi è stato esonerato. L’avvio dell’ex Wolfsburg è stato positivo, ma poi è calato di prestazioni collezionando diverse panchine. Perisic ora avrà a disposizione qualche occasione in più, visto l’infortunio di Kingsley Coman, ma non sembra avere grosse chances di riconferma. Per la prossima stagione, infatti, il grande obiettivo del Bayern resta Leroy Sané del Manchester City. Ma non è tutto, perché anche Kai Havertz del Bayer Leverkusen sarebbe nel mirino. Profili giovani e dal futuro assicurato. Al contrario del croato che va per i 31 anni ed è stato una scelta di ripiego fatta ad agosto senza impegnarsi in esborsi eccessivi. Insomma, l’Inter dovrà sperare in una buona seconda parte di stagione di Perisic. Quanto meno per attirare l’attenzione di altri acquirenti nel caso in cui fossero confermati i segnali che arrivano dalla Germania.

Fonte: Bild Zeitung