Pedullà: “Werner al Chelsea, Ausilio era stato sincero. Tonali-Inter…”

Pedullà ha commentato, nel corso di “Sportitalia Mercato”, una delle notizie principali di giornata: il presunto accordo per Werner al Chelsea (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma, è tornato sulle parole di Ausilio della scorsa settimana, sottolineando come per l’Inter fosse una pista impraticabile. Più chances per Tonali.

VA IN INGHILTERRA – Timo Werner sembra destinato al Chelsea. Alfredo Pedullà racconta come l’opzione Inter era da scartare da prima: «Piero Ausilio era stato molto sincero quando aveva detto che l’Inter non c’è. Lui era stato molto sincero, non aveva motivo di dire altro. Il Chelsea sta tornando quello vero, di Roman Abramovich, che spende e investe: sta completando l’operazione Werner. Ne toglie uno da una lista di attaccanti che spostano gli obiettivi. L’effetto domino con Werner che va al Chelsea, che ha tenuto Olivier Giroud, col Napoli che ha tenuto Dries Mertens e Mauro Icardi confermato dal PSG dà materiale per gli altri attaccanti, Lautaro Martinez in primis. Su Sandro Tonali se l’Inter lo chiudesse nei prossimi quindici giorni potrebbe avere un tesoretto da usare, mi riferisco a quello di Icardi. Io credo che andremo per le lunghe anche su Tonali, con la Juventus che cercherà di tenere il vantaggio di gennaio».