Tommasi: “Andando avanti penso non siano assurdi gli stadi aperti”

Tommasi apre al ritorno dei tifosi negli stadi, in vista della ripresa della Serie A. Intervenuto alla TV locale Telearena, il presidente dell’AIC ha fatto un resoconto di come il calcio stia avvicinando la ripartenza, che avverrà il 12 giugno con la Coppa Italia (vedi articolo).

VERSO IL FISCHIO D’INIZIO – Damiano Tommasi, presidente della FIGC, apre al pubblico: «Il calcio prova a ripartire. Sarà la comunità scientifica a dirci se siamo al sicuro. Piano piano ci stiamo riavvicinando alla normalità e così si spera sia anche per il calcio. Il calciatore ha lo stesso rischio di tutti i cittadini e dobbiamo cercare di evitare che ci siano casi positivi. Andando avanti penso non sia assurdo pensare agli stadi aperti con determinate condizioni. Tornare in campo senza pubblico non è la stessa cosa».

Fonte: AIC