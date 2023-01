Pedullà: «Skriniar, era tutto chiaro. Silenzio-assenso. Anzi…»

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza di contratto con l’Inter in un messaggio pubblicato su Twitter.

TWEET – Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Milan Skriniar riportando un suo tweet dello scorso 2 gennaio, in cui aveva scritto. “Rinnovo Skriniar: l’Inter non si muove da 6 milioni più bonus. Aspetterà una risposta (che ancora non c’è) massimo fino al 15 gennaio“. Ebbene, pochi minuti fa il giornalista esperto di calciomercato ha aggiunto al suddetto messaggio le seguenti parole. “Era tutto chiaro. Silenzio-assenso. Anzi: silenzio-nuovi orizzonti. La notizia sarebbe (sarà) se cambiasse idea Skriniar“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà