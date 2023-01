Pedullà: «Kassama-Monza, ieri ultimo giorno prima della cessione all’Inter»

Alfredo Pedullà ha parlato di Sheriff Kassama, difensore classe 2004 che ieri si è congedato dal Monza prima del passaggio all’Inter.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, ieri sono stati gli ultimi momenti per Sheriff Kassama al Monza prima del passaggio all’Inter. Il difensore classe 2004 passa al Club nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un buon investimento per il futuro. Qualche giorno fa la Società brianzola aveva preso Kevin Martins dal quella meneghino, segno degli ottimi rapporti fra i due Club lombardi.

Fonte: AlfredoPedullà.com