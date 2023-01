Sabatini: «L’Inter ha pronto Demiral. Skriniar? Dal PSG offerta di cortesia!»

Sabatini ha dato aggiornamenti sulla vicenda Skriniar e ha commentato sull’offerta di 10 milioni del PSG. Demiral, a detta sua, il profilo per sostituirlo scelto dall’Inter

OFFERTA DI CORTESIA − Sandro Sabatini, in mattinata su Radio Radio, ha detto la sua sulla vicenda: «Da quello che so, l’Inter ha pronto Demiral in caso di addio di Skriniar. L’offerta del PSG è di dieci milioni ed è un’offerta di cortesia. Dieci milioni per quattro mesi, vuol dire dare una valutazione alta anche perché poi il PSG non è che non può giocare senza Skriniar. È uno in più. Zhang ha chiesto 20, silenzio totale del PSG. La parola fine è di Zhang, al quale già quest’estate preferì tenerlo».