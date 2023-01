Pedullà: «Kassama-Inter, incontro in corso. Si lavora col Monza per…»

Alfredo Pedullà ha parlato di Sheriff Kassama, giovane difensore centrale italiano classe 2004 del Monza, nel mirino dell’Inter.

INCONTRO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, Sheriff Kassama viaggia in direzione dell’Inter. È in corso un incontro al fine di perfezionare gli accordi. Si sta lavorando col Monza per un prestito con diritto di riscatto. Al summit si presente anche il giovane.

Fonte: AlfredoPedulla.com