Asllani in Cremonese-Inter entra col giusto piglio: personalità in regia

In Cremonese-Inter Asllani ha giocato gli ultimi minuti. E ha dato nuovi segnali di crescita, mettendo in campo personalità e qualità.

SOLO REGISTA – Asllani anche con la Cremonese non è partito tra i titolari. Inzaghi ha confermato per l’ennesima volta la sua visione monolitica sul ruolo del giocatore. L’albanese può solo fare il regista. Per questo è entrato solo a gara in corso, al minuto 66, prendendo il posto di Calhanoglu. E quindi occupandosi della regia della squadra. Con dei segnali interessanti.

INGRESSO DI PERSONALITÀ – Questa è la mappa dei tocchi di Asllani presa da Whoscored:

In totale sono 27, in soli 24 minuti di gioco. I passaggi sono 24, di cui 22 realizzati (92%), 9 in avanti. 3 lanci lunghi, tutti riusciti. E 4 palloni recuperati. Soprattutto, l’albanese ha messo in campo voglia e personalità. Ha difeso in modo aggressivo e giocato in chiave offensiva. Spezzando il gioco avversario e ripartendo con qualità. Minuti di campo promettenti.