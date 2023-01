Chivu, è il momento di un’altra sterzata: la Primavera non sa più vincere

La Primavera di Cristian Chivu incappa in un pareggio contro il Cesena ultimo in classifica. C’è lavoro da fare per il tecnico nerazzurro

BATTUTA D’ARRESTO – La Primavera non sa più vincere. I nerazzurri di Cristian Chivu, nelle ultime tre partite, hanno collezionato 2 sconfitte e 1 pareggio. La sconfitta contro la Sampdoria aveva fatto suonare l’allarme, quella contro la Fiorentina – oltre al dispiacere per aver perso un trofeo – ha dato ulteriori conferme. Il pareggio contro il Cesena di ieri ha confermato quanto nell’aria: l’Inter è in crisi. La partita di ieri sulla carta pareva abbastanza agevole, e nonostante il vantaggio iniziale, i nerazzurri hanno subito il pareggio e non sono riusciti a segnare ancora.

PROBLEMI – Il problema della squadra di Chivu sembra essere più di natura mentale. La squadra, dopo il cambio modulo, sembrava avesse trovato la quadra, come dimostrano i buoni risultati ottenuti all’inizio del nuovo anno. La squadra, soprattutto in fase offensiva, ha mostrato dei passi in avanti. La difesa, che inizialmente sembrava aver ritrovato solidità, ultimamente appare in difficoltà. Nella sfida di ieri, complice l’assenza di Fontanarosa, è toccato a Stankovic – che di mestiere fa il centrocampista – affiancare Di Pentima. Il risultato non è stato dei migliori. Se Chivu vuole ritrovare la strada che stava percorrendo, dovrà lavorare sulla tenuta difensiva e su quella mentale. L’obiettivo è dimostrare che la Primavera non è la squadra delle ultime tre partite, ma quella che vince in extremis contro il Verona e che riesce a vincere meritatamente un Derby.