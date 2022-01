Pedullà: «Inter pensa a Scamacca per il dopo Dzeko! Bremer? In Italia…»

L’Inter pensa al dopo Dzeko e segue da vicino Bremer del Torino. Alfredo Pedullà – esperto di calciomercato di Sportitalia -, fa il punto su due nomi che piacciono particolarmente in casa nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni

DUE NOMI – L’Inter segue Gianluca Scamacca e Gleison Bremer. Secondo Alfredo Pedullà, per il difensore del Torino le richiese sono alte: «L’Inter per il dopo Edin Dzeko pensa più che altro a Scamacca. Aubameyang guadagna veramente tanto. Ha dei costi elevati, non escludo nulla ma si potrebbe fare solo nel caso in cui qualcuno accettasse di pagare una parte dell’ingaggio. Bremer? Adesso a gennaio non ha senso parlarne, a meno di clamorose novità che al momento non ho. Il Torino chiede 30 milioni, penso sia difficile che in Italia qualcuno arrivi a quella cifra ma so che è un profilo che piace molto all’Inter».