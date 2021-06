Pedullà esclude che l’Inter sarà smantellata dopo la vittoria dello scudetto. Eventualmente Hakimi potrebbe partire, ma gli altri no. E c’è la possibilità di aggiungere un portiere. Queste le parole del giornalista, nel corso di “Social iPed” su Sportitalia.

NESSUNA FUGA – Alfredo Pedullà dà un po’ di tranquillità sull’Inter: «Non è previsto uno smantellamento, non è previsto proprio. Si parla di un dimensionamento, che per me è diverso dal ridimensionamento, a differenza di quanto successo negli ultimi mesi. La speranza è di vendere solo Achraf Hakimi, evitando che sia anche Lautaro Martinez. Emerson Royal vuole restare al Barcellona. Un portiere? Juan Musso costa, più facile vadano su un altro profilo come Marco Silvestri che ha costi diversi e scade nel 2022. Vale sei-sette milioni, puoi mettere una contropartita come Ionut Andrei Radu. Non è uno smantellamento, ma un dimensionamento rispetto alle problematiche di questi mesi. Memphis Depay all’Inter? No, io vedo più il Barcellona su Depay. Ha delle altre proposte, ha avuto la Juventus. Su Hakimi aspettiamo».