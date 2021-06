Lukaku, in Belgio-Grecia scontro ‘stile Ibrahimovic’: lite con Tzavellas

Lukaku ha giocato un tempo nell’amichevole Belgio-Grecia, che si è appena conclusa a Bruxelles. Per l’attaccante dell’Inter nessun gol, ma una lite con Tzavellas che ricorda molto quella con Ibrahimovic.

PARTE SECONDA – Romelu Lukaku ha di nuovo avuto a che fare con un duello in campo. La dinamica è simile a quella con Zlatan Ibrahimovic, nel derby di Coppa Italia contro il Milan del 26 gennaio. Stavolta il faccia a faccia è con Georgios Tzavellas, difensore della Grecia. Per l’attaccante dell’Inter un tempo in campo, poi l’ha rimpiazzato Michy Batshuayi. Il Belgio non è andato oltre l’1-1 nella prima amichevole di avvicinamento agli Europei: in gol al 20′ Thorgan Hazard e al 66′ proprio Tzavellas. Lukaku tornerà in campo domenica alle 20.45 contro la Croazia dei suoi compagni Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.