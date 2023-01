Pedullà: «Esposito conteso tra due squadre di Serie B, finita in Belgio»

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia del mercato della Serie B, in particolare del futuro di Sebastiano Esposito.

SERIE B- Alfredo Pedullà ha parlato del futuro del giovane nerazzurro, Sebastiano Esposito: «Il Bari è la favorita per il prestito di Sebastiano Esposito. C’è stato un tentativo anche da parte del Perugia. I pugliesi sono favoriti perché avrebbero meno difficoltà nell’occuparsi dello stipendio dell’attaccante. L’italiano era stato mandato in prestito all’Anderlecht in estate dall’Inter, dove però non si è mai ambientato». All’Anderlecht l’ennesima esperienza non andata per l’attaccante. L’augurio è che a Bari riesca ad ambientarsi e a mettere in mostra le sue qualità.