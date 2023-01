Inter, Baccin missione in Sud America alla ricerca di talenti: non solo attacco – Sky

Dario Baccin, vice-direttore sportivo dell’Inter, è in Sud America (precisamente in Colombia), per seguire da vicino alcuni attaccanti importanti, e non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, attenzione anche a possibili nuovi giocatori in difesa.

MISSIONE IN COLOMBIA – Dario Baccin si trova in Colombia per assistere al torneo Sudamericano Under-20: un appuntamento fisso per dirigenti, osservatori e operatori di mercato. Non è da escludere, quindi, che Baccin tragga ispirazione per individuare un nuovo difensore. Ovviamente, nel caso, per ragioni di età, non potrà essere il dopo-Skriniar, ma potrebbe spuntare comunque un’occasione. Anche perché in difesa, con i contratti di D’Ambrosio e De Vrij in scadenza, al pari del prestito di Acerbi, è probabile che si debba intervenire massicciamente in estate. L’ultimo prospetto “pescato” al Sub 20 è Satriano, attaccante classe 2001 attualmente in prestito all’Empoli. Fu acquistato nel gennaio 2000 dal Nacional Montevideo.