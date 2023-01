Matrone: «Lukaku considerato un traditore dai tifosi, Skriniar invece?»

Vincenzo Matrone ha parlato a Sportitalia riguardo cosa potrà accadere quando Skriniar tornerà a giocare a San Siro dopo le notizie di mercato.

TRADITORE – Vincenzo Matrone si chiede cosa toccherà a Skriniar: «Più delle parole di Marotta, Skriniar sarà atteso a Milano dai tifosi. Lo hanno coccolato fino all’ultimo: la fascia, gli applausi. Hanno seguito l’Inter ovunque. Lukaku fu ritenuto un traditore nonostante abbia portato circa 120 milioni. Non ho idea di come possa essere chiamato Skriniar che li lascia dopo delle promesse d’amore a zero. Non sarà facile senza di lui. Ti serve perché comunque c’è una Champions ancora in ballo oltre al resto della stagione. Se fossi nei loro panni non saprei cosa fare». Rimane sempre l’ipotesi che Skriniar non torni nemmeno a San Siro, nel caso in cui decidesse di partire per Parigi già a gennaio.