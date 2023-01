Zaniolo-Roma, scontro totale! Lui chiede la cessione ma dice no all’unica offerta – Sky

Roma furiosa con Nicolò Zaniolo che si rifiuta di giocare, chiede la cessione e rifiuta l’unica offerta ufficiale ricevuta. Di seguito tutti i dettagli di quanto successo nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport.

SCONTRO TOTALE – Nella giornata di oggi una rappresentanza dei dirigenti del Bournemouth sono volati a Roma per incontrare l’agente di Nicolò Zaniolo e presentare un’offerta importante di circa 5 milioni. Proposta di ingaggio nettamente superiore a quella che percepisce attualmente, anche ben oltre alla proposta di rinnovo. Il calciatore, però, non si è neanche presentato all’incontro, proprio perché non gradisce la destinazione. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, la Roma è infuriata con il giocatore perché si ritiene danneggiata dal suo atteggiamento: prima si rifiuta di giocare, poi chiede la cessione e dice anche no all’unica offerta ufficiale ricevuta fin qui. La dirigenza presto prenderà provvedimenti nei confronti del giocatore. L’Inter – che detiene ancora il 15% sulla futura rivendita -, dal canto suo attende ancora ulteriori novità da quella che sta diventando una vera e propria “telenovela”.