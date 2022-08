Pedullà: «Akanji-Inter, no al prestito. Attenzione ad Acerbi! Situazione diversa»

Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato del mercato in entrata dell’Inter in difesa, in particolare su Manuel Akanji e Francesco Acerbi, pista che potrebbe diventare calda nelle prossime ore.

NOVITÀ DIFESA – Alfredo Pedullà parla del mercato dell’Inter, in particolare su Akanji ma attenzione a una “novità”: «In prestito non te lo possono dare perché è in scadenza, quindi dovrebbe rinnovare, ma devi stare attento a capire quanto ti chiedono. Attenzione ad Acerbi che è una situazione un po’ diversa».