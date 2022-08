Biasin: «Difesa Inter, col senno di poi Marotta avrebbe tenuto un giocatore»

Fabrizio Biasin sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della difesa dell’Inter, in particolare l’addio di Andrea Ranocchia e l’alternativa a Stefan de Vrij in difesa.

DIFESA INTER – Fabrizio Biasin parla del mercato dell’Inter in difesa: «Ranocchia poteva restare? Il piano originale era quella di vendere un grande difensore (Skriniar o Bastoni, ndr), portiamo Bremer e Milenkovic e concludiamo così. Poi sappiamo come sono andate le cose e con il senno di poi Marotta e Ausilio si sarebbero tenuti anche Andrea Ranocchia. Forse per l’Inter è anche meglio aver mantenuto questa difesa, bisogna semplicemente trovare un’alternativa. Akanji una possibilità, Acerbi è l’ultimo della lista però vediamo su quale riescono a convergere».