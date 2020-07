Pedullà: “Affari in corso, non solo Esposito dall’Inter...

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” fa il punto sul mercato dell’Inter, al momento alla ricerca di un esterno mancino per Conte. Sulla lista anche qualche uscita, ma senza perdere il controllo sui migliori giovani, a partire da Esposito

MANCINO E PRESTITI – All’Inter serve un esterno sinistro a tutta fascia e Alfredo Pedullà tiene caldo un nome dalla Serie A: «Robin Gosens può lasciare l’Atalanta – che tratta Alessandro Florenzi – ed è anche sulla lista dell’Inter oltre all’opzione Bundesliga. Federico Pastorello è il nuovo agente di Sebastiano Esposito, che ora è maggiorenne e può firmare il rinnovo di contratto con l’Inter. Parma è un’opzione concreta per Esposito, anche se ci sono altre opzioni in Serie A. Rispetto a gennaio, per l’estate ci sono molti margini di vederlo a Parma. Il rapporto tra l’Inter e il Parma è molto stretto, infatti in casa nerazzurra si sta perfezionando l’acquisto di Darian Males dal Lucerna prima del prestito. Prima lo blindano, poi si vedrà». In questo caso sarebbero due i baby attaccanti prestati dall’Inter al Parma: un classe 2001 e un classe 2002.