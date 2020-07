Conte via dall’Inter? Non per la società. Ma...

Conte via dall’Inter? Non per la società. Ma servono valutazioni – Sky

Condividi questo articolo

Conte può andare via dall’Inter a fine stagione? Probabilmente no, ma qualche confronto c’è. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato di questo scenario da valutare per i nerazzurri.

RISCHIO ADDIO BASSO – Gianluca Di Marzio spiega la situazione in casa nerazzurra: «Analisi profonda, confronto anche fra le parti, la società e Antonio Conte. Oggi è stata giornata di voci e indiscrezioni, addirittura che Conte rischiasse l’esonero a fine stagione con l’arrivo di Massimiliano Allegri. Noi abbiamo fatto le nostre verifiche, siamo in grado di ricostruire la situazione. L’Inter non ha assolutamente voglia di cambiare allenatore e procedere, a fine stagione, con un esonero di Conte. Vuole andare avanti, bisogna capire se le valutazioni che lui stesso ha fatto ieri, sui cambiamenti che deve fare la società per rinforzare di molto la rosa a disposizione, vedranno la società sulla stessa lunghezza d’onda. Se coincideranno le vedute sul futuro dell’Inter, e sulla chiarezza degli obiettivi all’esterno. Con il mercato che verrà fatto bisognerà chiarire che Inter sarà: subito vincente o con giovani che hanno bisogno di step per arrivare al livello della Juventus? La società a Conte non ha chiesto lo scudetto, ma migliorare il quarto posto».