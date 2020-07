Di Marzio: “Conte dall’Inter si aspetta rivoluzione. Scelta Eriksen”

Condividi questo articolo

Conte ha fatto una richiesta precisa all’Inter: vuole una rivoluzione per vincere. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato del futuro del tecnico (vedi articolo), ha parlato durante “Sky Calcio Show – L’Originale” dei rinforzi richiesti e della posizione di Eriksen. Ecco la sua analisi.

QUANTI CAMBIANO? – Secondo Gianluca Di Marzio, per accontentare il tecnico, serviranno tanti acquisti e anche tante cessioni: «Per vincere, per essere immediatamente vincenti l’anno prossimo, Antonio Conte si aspetta una rivoluzione. Si aspetta dei cambiamenti molto cospicui della rosa attuale: questo non so se l’Inter potrà prometterlo, se non con acquisti e cessioni con qualche giovane di talento. Non certo sette-otto giocatori di altissimo livello. La valutazione dell’Inter su Christian Eriksen? Sicuramente si aspetta di più. Non scetticismo, forse si aspetta di più dal punto di vista temperamentale. Non è in discussione in valore tecnico del giocatore, probabilmente sia di intensità nella partita e trascinare i compagni non è ancora il giocatore che Conte si aspetta. Oggi, se Conte dovesse fare una scelta, Borja Valero dà più garanzie che evidentemente Eriksen non dà. Poi il lavoro sul campo, durante gli allenamenti, per cercare di adattarsi al nostro calcio lo fa. Per lui per il momento Borja Valero è indiscutibile».