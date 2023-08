Pavard-Inter, quando il via libera? Tuchel intanto gioca le sue carte! – DAZN

Pavard all’Inter era una trattativa che sembrava viaggiare spedita, ma secondo gli ultimi rumors c’è uno stallo. Secondo Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il Bayern Monaco non libera il francese fino a quando non trova il sostituto con un Tuchel pronto a tutto. Intanto i nerazzurri stanno in guardia

VIGILE E ATTENTA – Benjamin Pavard ha un accordo con l’Inter così come i nerazzurri ce l’hanno con il Bayern Monaco, eppure il suo arrivo a Milano sembra ancora bloccato. Secondo Orazio Accomando, lo stallo è sostanzialmente dettato da Thomas Tuchel: “Capitolo Pavard: il Bayern non ha ancora trovato il sostituto e Tuchel vuole convincere il francese a restare, nonostante gli accordi tra i club e tra i nerazzurri e il giocatore, che oggi si è allenato in gruppo. Inter ha fretta di completare operazione, restando vigile in caso di clamorose sorprese.