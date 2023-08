Pavard-Inter non a rischio! A rilento per un motivo, ma filtra ottimismo – Sky

Pavard resta l’obiettivo principale dell’Inter per quanto riguarda la difesa. L’accordo con giocatore e Bayern Monaco c’è da tempo, resta solo un nodo da sciogliere. Nessun problema, e in dirigenza filtra ottimismo.

NESSUN RISCHIO – L’Inter ormai da tempo ha raggiunto l’accordo definitivo non solo con Benjamin Pavard, obiettivo numero uno per la difesa, ma anche con la dirigenza del Bayern Monaco, che però deve trovare un sostituto da mettere a disposizione di Thomas Tuchel. Nessun problema per quanto riguarda l’affare, in dirigenza filtra la calma e soprattutto l’ottimismo, anche perché i tedeschi hanno garantito che l’affare si farà. L’unico dubbio è la tempistica, per questo motivo, molto probabilmente, Pavard non sarà a disposizione di Inzaghi per Cagliari-Inter.