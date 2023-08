Pavard-Inter, attesa per via libera Bayern Monaco: le cifre

Benjamin Pavard, difensore centrale francese del Bayern Monaco, sarebbe in attesa del via libera del club bavarese per unirsi all’Inter.

ATTESA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Caught Offside, Benjamin Pavard sta solo aspettando il via libera da parte del Bayern Monaco per recarsi a Milano ed unirsi all’Inter per 32 milioni di euro totali.

Fonte: thedailybriefing.io