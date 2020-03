Pasqualin: “Inter, difficile trattenere Lautaro Martinez. Coronavirus…”

Condividi questo articolo

Il noto procuratore Claudio Pasqualin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile proseguimento del campionato dopo lo stop Coronavirus e della chiacchieratissima trattativa con cui il Barcellona vorrebbe strappare Lautaro Martinez all’Inter.

RIPRESA – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto procuratore Claudio Pasqualin ha parlato della discussa ripresa del campionato dopo la sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus: «Se si può, spero che si conclusa sul campo. È giusto fare di tutto per portarlo a termine e decretare il vincitore, chi andrà a fare le coppe e le retrocessioni. Ma solo seguendo l’andamento del virus si potrà decidere. Anche a costo di giocare in estate».

TRATTATIVA CHIACCHIERATA – Pasqualin ha poi parlato, da procuratore, anche di mercato. Uno dei giocatori più al centro dell’attenzione degli ultimi tempi è Lautaro Martinez, seguito con molto interesse dal Barcellona: «A certi livelli è decisiva la volontà del giocatore. Non so come andrà a finire, ma la lusinga del Barcellona è difficilmente declinabile. L’offerta c’è ed è importante, per l’Inter sarà complicato trattenerlo. In questo momento sarà difficile ottenere il costo di clausola, ma si può chiudere comunque a una cifra importante».