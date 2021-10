Paratici dribbla: «Skriniar-Tottenham? Voci infondate! Brozovic è dell’Inter…»

Paratici nega ogni trattativa in corso per strappare due titolari all’Inter. Il Managing Director del Tottenham, intervenuto come ospite al “Festival dello Sport” di Trento, dribbla gli argomenti di mercato Skriniar e Brozovic

MERCATO SPURS – «Le voci in giro su Milan Skriniar al Tottenham sono infondate. Non stiamo lavorando per ingaggiare (in estate a parametro zero, ndr) Marcelo Brozovic, che è un giocatore dell’Inter e per noi non è nemmeno un argomento». Con queste frasi, riportate dal giornalista Fabrizio Romano, Fabio Paratici taglia corto sulle voci di mercato che lo vedono impegnato a rinforzare la rosa della squadra londinese con i due titolari nerazzurri. Da capire quanta strategia e quanta verità ci sia nelle dichiarazioni di Paratici, che di certo apprezza molto sia Skriniar sia Brozovic. E l’Inter lo sa…