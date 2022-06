Palmeri: «Triangolo Inter, Juventus e Barcellona! Qualcuno piangerà»

Inter, Juventus e Barcellona coinvolte in un curioso triangolo di mercato con Sanchez e Di Maria. Palmeri spiega la situazione nel suo editoriale su Tuttomercatoweb

TRIANGOLO − Nel suo editoriale, Palmeri coinvolge Inter, Juventus e Barcellona: «Il triangolo no, non l’avevamo considerato. Scaleno peraltro, perché alla fine non si chiuderà perfettamente. Il triangolo di mercato coinvolge Inter, Juventus e Barcellona, prevede uscite e entrate, e ha per assioma l’impossibilità della soddisfazione di ciascuna delle parti. L’Inter ha definito tutto con Dybala, aspetta ad annunciare perché prima vorrebbe liberare spazio nel monte stipendi, nello specifico quello occupato da Alexis Sanchez e Vidal. O’ lione maravilla al momento non ha offerte sul tavolo, solo un interessamento del Siviglia senza ancora un ulteriore sviluppo, e allora si è offerto al Barcellona. Su quella mattonella del centrodestra offensivo potrebbe ritornarci, o almeno così spera il cileno. Il Barcellona ha ascoltato ma non si è espresso. E ha ascoltato anche qualcun altro. Perché pure Di Maria si è offerto: la Juventus gli offre un biennale a 6 milioni, lui per ora chiede un anno a 7.5 milioni per poi tornarsene in Argentina, e nel frattempo ha bussato anche in Catalogna. Stessa posizione di Alexis. Se il Barcellona dirà no a entrambi, piangerà l’Inter e non la Juventus; dovesse scegliere Di Maria, piangerebbero entrambe; Inter contenta solo se Alexis tornerà al Camp Nou».