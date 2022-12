Ounahi piace all’Inter, ma il suo prezzo è aumentato clamorosamente! – CdS

Azzedine Ounahi è finito nel mirino dell’Inter dopo un Mondiale da protagonista con il suo Marocco, sconfitto solamente in semifinale contro la Francia posizionandosi tra le prime quattro Nazionali al Mondo. Secondo il Corriere dello Sport, però, il suo prezzo è aumentato clamorosamente rispetto i 400mila euro prima della Coppa del Mondo.

PREZZO CLAMOROSO – Molti giocatori si sono messi in mostra durante la Coppa del Mondo in Qatar: alcuni cambieranno maglia già a gennaio, altri, invece, grazie alla vetrina Mondiale, prenderanno adesso accordi per giugno. Come nel caso di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers. Il giocatore piace tanto all’Inter che lo segue dalle prime partite disputate con la sua nazionale, ma il suo prezzo è aumentato a dismisura. Siamo passati dai 400.000 euro prima del Qatar, ai 10 milioni dopo le prime partite, fino addirittura ai 45 milioni richiesti dal club francese nei giorni scorsi. Questo perché dopo le manifestazioni di interesse da parte dell’Inter, ma anche di Salernitana e Torino, il classe 2000 è finito nel mirino anche di Marsiglia, Leicester, Barcellona e altri club europei.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta