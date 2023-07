Onana vicino alla cessione, ma non spinge con l’Inter – Sky

Onana è il nome principale in uscita per l’Inter, complice il pressing del Manchester United. Stando a Sky Sport, il portiere non è comunque in rotta con il club.

USCITA VOLUTA – L’Inter accetterà di cedere André Onana nel caso in cui il Manchester United dovesse arrivare a cinquantacinque milioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se arriverà l’offerta decisiva. Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport dalla sede dell’Inter, aggiunge una particolarità: Onana non sta spingendo per la cessione. Dovesse esserci un rilancio andrebbe tranquillamente in Inghilterra, ma per lui non sarebbe un problema restare. Un dettaglio non da poco, se gli sviluppi dovessero portare ad altro.