Onana, la valutazione fatta dal Manchester United per ora – Sky

André Onana è il volto di questo mercato dell’Inter. Dalla sua cessione dipende il resto delle operazioni in entrata, da Sky Sport viene definita la valutazione del portiere secondo il Manchester United.

CIFRE – Oggi è stato ufficializzato l’addio di David de Gea al Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un nuovo portiere, l’indiziato è proprio André Onana. Il camerunense arrivato a parametro zero l’anno scorso potrebbe già lasciare Milano direzione Inghilterra. Per ora la valutazione fatta dalla squadra di Erik ten Hag non convince la dirigenza nerazzurra. Prima 40+5 di bonus, poi 50 milioni di euro, pochi per l’Inter. La cifra che il club italiano richiede è di 60 milioni, a 55 si chiuderà probabilmente. Nei prossimi giorni il Manchester United dovrebbe fare la proposta giusta e Onana andrà via, permettendo così nuovi movimenti in Viale della Liberazione dopo gli arrivi di Marcus Thuram e Davide Frattesi.