Onana, tentativo dell’Inter a zero. Non ora: è squalificato per doping – Sky

Onana è una nuova idea per l’Inter a parametro zero. Non per ora: è squalificato per doping sino a novembre, e si prova a prenderlo fra un anno quando scadrà il contratto. Gianluca Di Marzio, in piena notte, ha novità sui nerazzurri nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

SI VA OLTRE – Ecco le notizie di Gianluca Di Marzio: «L’Inter sta cercando un portiere per il futuro. Nei giorni scorsi, quando ha incontrato l’agente di Héctor Bellerin, ha chiesto informazioni anche per André Onana. È dell’Ajax, rientrerà in campo a novembre quando finirà la squalifica. Sicuramente ha il vantaggio di essere a scadenza di contratto, se non rinnoverà sarà libero a zero se non verrà ceduto in questa sessione di mercato. L’Inter si è informata, è un’operazione per la prossima stagione».