Onana, oggi primo assaggio di Inter! Atteso in sede per le firme – TS

André Onana sta per approdare ufficialmente all’Inter. Il portiere, ormai ex Ajax, secondo Tuttosport, è atteso oggi nella sede nerazzurra per le firme sul contratto

ATTESA – André Onana, quest’oggi, avrà il suo primo assaggio di Inter. Il portiere del Camerun, infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, è atteso quest’oggi nella sede del club nerazzurro. Lì, il portiere ex Ajax, firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 anni a 3 milioni di euro a stagione. Ieri, invece, il battesimo a San Siro, la sua nuova casa, nel corso dell’evento benefico organizzato da Eto’o, sotto gli occhi di Ausilio e Baccin.

Fonte: Tuttosport