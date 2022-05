Eto’o: «Onana fra i tre migliori al mondo. Spero rimanga a lungo all’Inter»

Samuel Eto’o, a margine dell’evento benefico da lui organizzato nella splendida cornice di San Siro, ha parlato ai cronisti presenti di vari temi legati all’Inter, fra cui l’arrivo di Onana in nerazzurro.

RINGRAZIAMENTI – Eto’o parla dell’evento benefico: «Ringrazio tutti quelli che sono potuti venire, ma anche quelli che non sono qui. Mi hanno avvisato che avevano altre cose da fare, però saranno con noi col pensiero. La cosa importante è che questo evento sia stato fatto, ringrazio mia mamma che è sempre al mio fianco. Sono felice di tornare in Italia, al Meazza, un campo che mi ha dato molte soddisfazioni».

STAGIONE – Eto’o parla della stagione dell’Inter: «Inter? Ha dato tutto, poi è ovvio che deve esserci un vincitore. Oggi è un’altra squadra, ma si continuerà a lavorare pensando che l’anno prossimo si tornerà a lottare per vincere.»

FORTE – Eto’o spende parole di elogio per Onana, prossimo portiere dell’Inter: «Onana per me è uno dei tre portieri più forti al mondo, se non il migliore. Ho la fortuna di averlo nella Nazionale del mio paese. Spero che possa giocare a lungo nell’Inter, perché nel calcio moderno quando hai un portiere che può fare un lancio di 50-60 metri significa avere un calciatore in più. Lui o Julio Cesar? Sono epoche differenti, ma sono entrambi numeri 1».