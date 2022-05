Tomori: «Scudetto meritato. Lautaro Martinez forte ma campioni siamo noi»

L’Inter non è riuscita a togliere al Milan lo scudetto con i rossoneri che hanno vinto per la 19esima volta. Intervistato dal Corriere dello Sport, Fikayo Tomori racconta tutte le sue sensazioni della stagione.

CERTEZZA – L’Inter ci ha provato fino in fondo a vincere lo scudetto scippandolo al Milan ma non ci è riuscita. Tomori, intervistato dal Corriere dello Sport, dice la sua sulla stagione. «Come mi sono sentito a Sassuolo? Mi sono sentito come un bambino che stava realizzando il suo sogno. Non mi era mai accaduto di avvertire quel tipo di sensazione. Stavo davvero cominciando a rendermi conto di ciò che avevamo fatto. E’ stato il coronamento di un lavoro durato mesi. Sento davvero molto questa maglia. E a mio avviso è una vittoria assolutamente meritata. Adesso sappiamo cosa ci vuole per vincere. Quindi dobbiamo andare avanti allo stesso modo anche il prossimo anno. Vogliamo confermarci campioni, conquistare più trofei possibile e fare meglio in Champions. Avremo ancora più fame e saremo ancora più forti, ne sono sicuro. Seconda stella? Ce ne manca soltanto uno, ci proveremo sicuramente. Partite chiave? Quella contro l’Inter sicuramente. Ma penso anche a quella con la Lazio (gol vittoria di Tonali nel recupero, ndr). Sono stati diversi i momenti in cui abbiamo avuto la forza per reagire alle difficoltà e portare a casa il risultato. Attaccanti forti? Più di uno. Mi vengono in mente Lautaro, Immobile, Osimhen e pure Beto dell’Udinese. Anche lui è forte e corre molto. Ce ne sono diversi in serie A, ma i campioni siamo noi…».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno