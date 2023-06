Onana, Manchester United fermo a 40 milioni. Stallo Inter − CdS

André Onana è finito nel mirino del Manchester United, che però non sta avanzando al momento offerte importanti all’Inter. 40 milioni non possono bastare

IMPASSE − L’Inter non scende a compromessi: per Onana si parte da almeno 50-55 milioni di euro. Il Manchester United è avvisato e la sua offerta di 40 milioni di euro al momento non sposta i nerazzurri di un millimetro. C’è impasse. Il club di Viale della Liberazione infatti vorrebbe monetizzare il più possibile per reinvestire i soldi non solo per l’erede del camerunese, si parla di Mamardashvili, ma anche per puntellare la rosa in altri reparti.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno