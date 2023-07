L’Inter si aspetta nei prossimi giorni una proposta ufficiale dal Manchester United per André Onana. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti sul caso del portiere.

PIANO – Il piano dell’Inter è quello di ricavare 60 milioni di euro dalla cessione di André Onana per finanziare il mercato estivo. Il portiere è arrivato a parametro zero la scorsa estate, perciò porterà ad una plusvalenza totale per la proprietà che ne ha estremo bisogno. Il Manchester United è molto attento sul camerunense, potrebbe proporre un’offerta vicino ai 50 milioni nei prossimi giorni. Non è la cifra che l’Inter richiede per il suo estremo difensore, ma è una buona base da limare poi con qualche bonus per arrivare ai 60 totali.