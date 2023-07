Inter, sondaggio reale per Carnesecchi. Trubin aspetta Onana

Il mercato dei portieri per l’Inter è centrale, lo sarà anche nei prossimi giorni. In attesa di movimenti per André Onana, Alfredo Pedullà scrive i possibili sostituti su Twitter.

SOSTITUTI – André Onana potrebbe partire direzione Inghilterra, precisamente al Manchester United. La trattativa dipende dalla disponibilità economica dei Red Devils, i nerazzurri a 60 lo cedono. Piero Ausilio e il suo team hanno già individuato le possibili alternative. Alfredo Pedullà ha confermato il sondaggio per Andrea Carnesecchi. Oltre all’italiano c’è Anatoliy Trubin, che aspetta per il caso Onana e vuole giocare assolutamente titolare. Per Giorgi Mamardashvili servono almento 30 milioni al Valencia per il cartellino.