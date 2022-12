Onana, aumenta la concorrenza all’Inter? Un portiere nel mirino – Sky

Mentre André Onana si prepara a tornare a Milano dopo l’esperienza ai Mondiali. Nel mentre l’Inter valuta l’innesto di nuovi giocatori in vista della prossima estate, tra cui spunta anche il portiere Yann Sommer in scadenza di contratto nel 2023. A riportarlo Sky Sport.

CONCORRENZA – Con Samir Handanovic intenzionato a lasciare l’Inter a scadenza di contratto, i nerazzurri iniziano a guardarsi attorno per rinforzare la porta. Proprio in questo senso una grande occasione potrebbe arrivare dal mercato dei parametro zero: Yann Sommer, titolare della Svizzera, è infatti in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. Un giocatore di alto livello che andrebbe, in caso di arrivo, ad aumentare la concorrenza con l’attuale titolare André Onana.