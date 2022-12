Zancan: «Inter, Sommer mi sorprende. Pensavo scelta fosse su Onana»

Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porterebbe l’Inter all’assalto di Yann Sommer, portiere del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023 (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport Federico Zancan ha fatto il punto, sottolineando anche il ruolo di André Onana.

CONCORRENZA DI LIVELLO – Federico Zancan si dice sorpreso della scelta dell’Inter di puntare su Yann Sommer per la prossima estate, considerando la presenza di André Onana. Queste le parole del giornalista: «Mi trova sorpreso, pensavo che l’Inter avesse voluto puntare su Onana. Sommer non è uno da tenere come secondo. Mettere un altro portiere di quel livello nella rosa è abbastanza sorprendente. Parliamo di un ottimo portiere, di esperienza e diverso tecnicamente rispetto a Onana. Averli tutti e due in competizione mi sembra un pochino esagerato».