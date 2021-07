Onana, accordo con il Lione (ma non tra club). Inter osserva – Sky

Resta in bilico la situazione di André Onana, portiere dell’Ajax. Secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”, il giocatore avrebbe raggiunto infatti un accordo totale con il Lione, che non è però ancora stato trovato tra i due club. L’Inter osserva.

FUTURO IN BILICO – Accordo trovato tra André Onana e il Lione, ma non tra il club francese e l’Ajax. Il tecnico Peter Bosz spinge per far sì che il portiere degli olandesi sia a sua disposizione e i contatti tra società continuano. Se non si dovesse raggiungere un accordo, allora l’Inter continua a osservare per cercare di ingaggiare l’estremo difensore a parametro zero per la stagione 2022-2023.