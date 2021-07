Altobelli sicuro sul colpo a sinistra: «Emerson Palmieri ideale per l’Inter»

Altobelli lancia il nome di Emerson Palmieri in orbita Inter. L’ex attaccante nerazzurro, ospite negli studi di “Notti Europee” su Rai 1, si dice certo dell’arrivo dell’esterno sinistro italo-brasiliano a Milano in estate

IDEALE PER L’INTER – Dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020 (vedi articolo), negli studi di Rai Sport si parla di mercato. L’ex nerazzurro Alessandro Altobelli non ha dubbi sul futuro di uno dei campioni d’Europa: «Ancora non c’è nulla, ma io penso che Emerson Palmieri sia il terzino sinistro ideale per arrivare all’Inter». Le parole – convinte – di Altobelli “negano” le voci di mercato che vedono Emerson Palmieri tra Napoli e Roma, che sono alla ricerca di un terzino sinistro. L’Inter cerca un quinto mancino ma sa che non è facile trattare con il Chelsea, nonostante la volontà del classe ’94 italo-brasiliano di tornare in Serie A. Avrà ragione Altobelli sul futuro nerazzurro dell’esterno sinistro dell’Italia campione d’Europa?