Okafor, non solo Inter! Interesse del Milan: affondo in un caso – TS

Noah Okafor è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Sullo svizzero però, secondo Tuttosport, è piombato anche il Milan

DUELLO – Noah Okafor , attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo in questa stagione ha segnato 10 reti in 22 gare fra campionato e Champions League. Un ruolino importante per il calciatore che ha attirato su di sé diversi club europei fra cui l’Inter. I nerazzurri però, secondo Tuttosport, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Milan. I rossoneri, spiega il quotidiano, virerebbero sul calciatore in caso di cessione di Leao anche perché la cifra richiesta dal club austriaco è proibitiva: per strappare Okafor al Salisburgo serviranno non meno di 40 milioni.

