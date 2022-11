Inter, difesa con numeri horror! Inzaghi ha la soluzione al problema – TS

L’Inter ha avuto un inizio di stagione difficile, lo conferma anche il pessimo dato sui gol subiti. Secondo Tuttosport però Inzaghi ha la soluzione al problema

NUMERI – L’Inter di questo inizio di stagione non brilla certo per efficienza difensiva. I numeri, secondo Tuttosport, sono mortificanti: 12° difesa della Serie A con ben 22 gol subiti al pari di Sassuolo e Monza. Il dato diventa ancora più pesante se si considerano solo i gol subiti in trasferta: 18 (solo il Bologna ha fatto peggio). Inzaghi però è convinto di aver trovato la soluzione al problema: il rientro di Lukaku. Con il belga in campo, spiega il quotidiano, l’Inter potrà adottare una formazione a “fisarmonica”: la presenza dell’attaccante belga permetterà di difendere più bassa, proteggendo la difesa, garantendo poi un’arma tattica finora poco utilizzata, il lancio lungo. Ciò garantirà un maggiore attacco alla profondità ed un maggiore equilibrio generale di squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino