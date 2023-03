Okafor cambia agente e saluta il Salisburgo: Inter e altri due club interessati – Sky

Noah Okafor finisce nel mirino dell’Inter. Il talentuoso attaccante del Salisburgo al termine della stagione lascerà il club tedesco. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il giocatore piace anche ad altri due club.

IN ATTACCO – Noah Okafor vuole il salto di qualità dopo aver espresso tutto il suo talento in Bundesliga con la maglia del Salisburgo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ma non si parla di rinnovo, bensì di cessione, molto più probabile al termine della stagione, soprattutto dopo aver cambiato l’agenzia che cura i suoi interessi. Il giocatore svizzero piace tanto anche all’Inter, oltre Milan e Tottenham. Il club tedesco, intanto, fissa il prezzo del suo cartellino a circa 20-25 milioni

Fonte: Florian Plettenberg – Sky Deutschland